Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 83 milyon vatandaşının tamamının yanında olduğunu, vatandaşların her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Karamsarlığa ve rehavete kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirleri adım adım aldıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem de gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık.

Koronavirüs ile mücadele için aldığımız her tedbiri hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütmekteyiz. İlave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz. Rabb'imizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' diyerek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize inanıyorum. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Diğer ülkelerin ve insanların kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor."