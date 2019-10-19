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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Türkiye'ye karşı ambargo kararı alan ülkelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim.

Allah’a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık.

Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar.

İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin.

Afrika’nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.

Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar.

Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar.

Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.

Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz.

Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

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