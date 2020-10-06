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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ile ilgili sözlerine sert tepki göstererek "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Bu ucuz politikaya kimi başbakan ve cumhurbaşkanları da tevessül ediyor. İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Son isim Macron olmuştur. "İslam krizde" açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur.

'SEN KİMSİN Kİ...'

İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise, hadsizliktir, edepsizliktir. Sen kimsin ki "İslam'ın yapılandırılması" diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun. Hiç kimsenin Müslümanların can ve mal emniyetini riske atma hakkı yoktur. Avrupa İslam'ı, Fransa İslam'ı gibi kavramlarla Müslümanlara dinsiz dindarlık dayatılmak isteniyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın canı, malı, namusu o ülkelere emanettir. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz.

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