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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

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