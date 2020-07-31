Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram telefonu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Cudi Da\u011f\u0131'ndaki Nuh Peygamber \u00fcs b\u00f6lgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ferek, askerlerin bayram\u0131n\u0131 kutlad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00dcniversitede skandal: Cinsel ili\u015fki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda not veriyormu\u015fMuharrem \u0130nce yeni parti kuruyor iddias\u0131: 15 Eyl\u00fcl'de duyuracakLGS tercihleri ne zaman yap\u0131lacak? \u0130\u015fte 2020 LGS tercih d\u00f6nemi!