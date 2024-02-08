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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet partilerine tepki: Bütün bu yükü Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler

08.02.2024 14:45 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan butona basarak kura çekimini başlattı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler. Bütün bu yükü de Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet partilerine tepki: Bütün bu yükü Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine Adıyaman'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü haftasında Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kura çekimlerine katılmıştı. Adıyaman'a yapılan hizmetleri açıklayan Erdoğan, 32 bin konutun yıl sonuna doğru teslim edileceğini duyurdu.

AA-20240208-33650067-33650063-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ADIYAMAN_DEPREM_KONUTLARI_KURA_VE_ANAHTAR_TESLIM_TORENINE_KATILDI

Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Sevgili Adıymanlılar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisidir.

  • Adıyaman’da 8561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ek olarak ağır hasarlı 19 binin üzerinde bina vardı. 39 bini konut 3400’e yakın iş yeri, toplam 45 bin 325 hak sahibi belirlendi. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz.

AA-20240208-33650067-33650064-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ADIYAMAN_DEPREM_KONUTLARI_KURA_VE_ANAHTAR_TESLIM_TORENINE_KATILDI

"ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİLİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

  • 91 binin üzerinde çadır gönderdik Adıyaman’a. 35 bine yakın konteyner kurarak 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1,2 milyar TL’ye yakın kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık.
  • Özel sektörümüzün şehrimize olan ilgilisinin artarak sürdüğünü biliyorum. Adıyaman tüm deprem şehirleri arasında sigortalı sayısını en hızlı telafi eden şehirdir.

"BÜTÜN YÜKÜ BAY KEMAL'İN SIRTINA YÜKLEDİLER"

  • Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler. Bütün bu yükü de Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler.

AA-20240208-33650067-33650065-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ADIYAMAN_DEPREM_KONUTLARI_KURA_VE_ANAHTAR_TESLIM_TORENINE_KATILDI

"ŞEHİRLERİMİZE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

  • Milletimiz Mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın durumuna bakıp, ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinden sonrada şehirlerimizdeki vatandaşlarımız bunun aynısını yapacak. Biz ülkemize şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz. Özellikle de deprem bölgesinde.

  • Buradan aday tanıtım toplantımıza geçerek ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Daha önce verdiğimiz sözleri tutarak Kahta ve Sincik ilçelerine giderek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan
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