Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet partilerine tepki: Bütün bu yükü Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler

Milletimiz Mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın durumuna bakıp, ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinden sonrada şehirlerimizdeki vatandaşlarımız bunun aynısını yapacak. Biz ülkemize şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz. Özellikle de deprem bölgesinde.