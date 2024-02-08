Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet partilerine tepki: Bütün bu yükü Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine Adıyaman'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü haftasında Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kura çekimlerine katılmıştı. Adıyaman'a yapılan hizmetleri açıklayan Erdoğan, 32 bin konutun yıl sonuna doğru teslim edileceğini duyurdu.
Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Sevgili Adıymanlılar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisidir.
Milletimiz Mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın durumuna bakıp, ülke iyi ki bunların eline kalmadı diye hamd ediyor. Mart seçimlerinden sonrada şehirlerimizdeki vatandaşlarımız bunun aynısını yapacak. Biz ülkemize şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz. Özellikle de deprem bölgesinde.