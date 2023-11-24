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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete TOGG ve KAAN tepkisi

24.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası programında konuştu. "Şimdiye kadar 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik" diyen Erdoğan, “Türkiye OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu" ifadelerini kullandı. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Yollarımızı süsleyen 12 binden fazla TOGG’a ‘Yurt dışından geldi’ dediler. Aynı yalanı şimdi de Milli Muharip uçağı ‘KAAN’ için dillendiriyorlar" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete TOGG ve KAAN tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası açılış töreninde konuştu. Muhalefetin yenilikler karşısındaki tutumunun iyi niyetli olmadığını belirten Erdoğan, "İlk elektrikli aracımız TOGG bir başarı hikayesi, muhalefet TOGG’u hedef tahtasına koydu. Yollarımızı süsleyen 12 binden fazla TOGG’a ‘Yurt dışından geldi’ dediler. Aynı yalanı şimdi de Milli Muharip uçağı ‘KAAN’ için dillendiriyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İnovalig’de bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara ulaştı. TİM’in çalışmalarına ve projelerine her zaman destek sağladık. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine salgın dönemi dışında her zaman bizzat katılarak destek olduk. Yurt içinde ve yurt dışında önünüzü açmanın gayreti içerisinde olduk. Öncelikli gündemimiz hep sizlerin meselesidir.

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HUSUSİ DAMGALI PASAPORT KOLAYLIĞI

Yatırımların karşılıklı teşvikinden, çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek işlere öncülük ediyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport vardır. Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle irtibat kurabilmeniz için bu düzenlemeyi hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA 3. OLDU

19.6 milyar dolar kredi toplam 45 milyar dolarlık destek sağladı Eximbank. Devlet yardımlarının da toplam tutarı 8 milyar TL'yi buldu. İhracatçılarımızın kendilerine sunulan tüm bu desteklerinin hakkını verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye bu artış oranı ile OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran 3. ülke oldu.

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'İHRACATTA NİTELİK ARTIŞINA YOĞUNLAŞILMALI'

İhracatın rakam olarak artışı, şüphesiz önemlidir ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır. İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıyı, füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.

MUHALEFETE TOGG VE KAAN TEPKİSİ

Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarına hapsetmeyi amaçlayan söylemleri, kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İlk elektrikli aracımız TOGG bir başarı hikayesi, muhalefet TOGG’u hedef tahtasına koydu. Yollarımızı süsleyen 12 binden fazla TOGG’a ‘Yurt dışından geldi’ dediler. Aynı yalanı şimdi de Milli Muharip uçağı ‘KAAN’ için dillendiriyorlar.

İnovasyon meselesine hükümet olarak büyük önem verdik. Yenilikçilik iddialarımızın temelsiz olmadığını gösterdik. Türkiye Yüzyılı hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor.

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