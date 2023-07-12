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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı! 'Yeni başlangıçlara vesile oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı! 'Yeni başlangıçlara vesile oldu'

12.07.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, zirvenin tamamlanmasının ardından Litvanya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı! 'Yeni başlangıçlara vesile oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİTVANYA'DAN AYRILDI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Vilnius Havalimanı'ndan Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Riga Askeri Ataşesi Ömer Uluç ile Litvanyalı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'ye hareket etti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan

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