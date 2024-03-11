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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik"

11.03.2024 20:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayi yatırımlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

İşte açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin bize emanetidir. Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

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Hem gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık hem de onları kalbimizin en müntenha köşesinde misafir ettik. Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik. Siyasetiyle ekonomisiyle sosyal yapısıyla güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu.

"HUZUR VE GÜVEN İKLİMİNE SİYASİ İSTİKRARA SAHİBİZ"

Şehitlerimiz, gazilerimiz fedakarlığıyla 85 milyonun istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü irade ve vakit işidir. Huzur ve güven iklimine siyasi istikrara sahibiz. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza sahip çıkmamızdır.

"ÜLKEMİZİ ESKİ ZAYIF GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İSTEYENLERİN ÇABASI BİTMEYECEKTİR"

Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur. Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayi yatırımlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız hale getirdik.

Ülkemizi yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabası bitmeyecektir. Bizim milletçe geleceğimize sahip çıkmamız önemlidir. Milletimizin bu konudaki kararı net ve kesindir. Ramazan ayı boyunca tutacağınız oruçların hak katında kabul ve karin olmasını ziyan ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Devlet kurumlarımızın temsilcilerine de bu güzel iftarda bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum."
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan iftar
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