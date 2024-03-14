HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı İftar Programı'nda açıklamalar yaptı: "Şifayı herkes Türkiye'deki hastanelerde arıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı İftar Programı'nda açıklamalar yaptı: "Şifayı herkes Türkiye'deki hastanelerde arıyor"

14.03.2024 20:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı"nda konuştu. Erdoğan, "36 bin 200 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Halihazırda 14 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor. Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı İftar Programı'nda açıklamalar yaptı: "Şifayı herkes Türkiye'deki hastanelerde arıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'dan önemli açıklamalar;

Umut arayan bir hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Sizler manevi yönü yüksek bir mesleği yapıyorsunuz. Güçlü, etkin, modern işleyen sağlık sistemini Kovid başta olmak üzere pek çok kez gördük. Sizlerin de olağanüstü gayretleriyle son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yönettik. Batılı ülkelerin bile zorlandığı süreci biz suhuletle geride bıraktık.

"36.200 YATAKLI 24 ŞEHİR HASTANEMİZİ HİZMETE AÇTIK"

Salgın her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini göstermiştir. Türkiye 2002'den bu yanan devasa yatırımların karşılığını salgın döneminde fazlasıyla almıştır. Depreme dayanıklı yeniden inşa ettiğimiz sağlık tesislerimiz depremden sonra elimiz ayağımız her şeyimiz oldu. Şehir hastanelerimiz sembol hale geldi.

6 Şubat'ta da yine sağlık alt yapısının önemini gördük. Şehir hastanelerimiz deprem ve salgınla mücadelede sembol haline geldi. İsraf denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri bu iki süreçte de kritik roller üstlendiler.

Bugüne kadar toplamda 36.200 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Her büyükşehrimizi bir şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda 14 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var. Bunları da peyderpey tamamlayarak hizmete sunacağız. Biz göreve geldiğimizde sağlık sisteminde aksayan bir Türkiye vardı.
Hastaneler şifa dağıtan bir sağlık yuvası olmaktan ziyade, vatandaşın 'Allah düşürmesin' dediği bir yere dönüşmüştü. Bu tabloya son verdik. Ülkemizi en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. Ülkemizde en iyi sağlık hizmetinin alınabilmesi için gereken her türlü adımı attık.

"ŞİFAYI HERKES TÜRKİYE'DE ARIYOR"

Göreve geldiğimizde sağlık sistemi de aksayan Türkiye vardı. İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için her türlü adımı attık. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüz binlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor.

Her alanda sağlık kadromuza destek çıktık. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsemmamız yoktur ve olamaz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha her birinize teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı tebrik ediyorum.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu8 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulundu
En acı tesadüf! Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer kazada öldüEn acı tesadüf! Oğuz Murat Aci'nin kuzeni de benzer kazada öldü
Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"

Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.