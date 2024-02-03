Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Biz depremzede kardeşleri oy tercihine göre ayıranlardan değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Konutlardan tamamlanan 7275 tanesinin kura çekimini ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ve İskenderun Devlet Hastanesinin açılışını yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hangi zorlukla engelle karşılaşırsak karşılaşalım, Hatay'ı eskisinden daha görkemli,güvenli ve canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Hükumetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat'ta yıkılan kentlerimizin yeniden ayağa kalkmasıdır.

"YAPTIĞI 3 KURUŞ YARDIMI İNSANIN BAŞINA KAKAN VİCDANSIZLARDAN DEĞİLİZ"

762 milyar liralık kaynak ayırdık. Depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Depremde en fazla zarar gören Hatay'ımız ayrılan bu kaynaktan hak ettiği payı aldı almaya da devam edecek. Biz deprem turistleri gibi oy sandığı ufuk tepelerince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşleri oy tercihine göre ayıranlardan değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan değiliz, biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen bir yönetimiz. Hiçbir zaman ayrım yapmadan milletimizin geleceği için ter döken bir ittifakız. Biz yolumuza aynen bu şekilde devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yolda kalmışların yoldaşlığını yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanı aç, açıkta bırakmayacağız. Rabbim yükümüzü hafifletsin, işlerimizi kolaylaştırsın.

NEREDE BELEDİYE BAŞKANI?

Partimizi ve ittifakımızı 31 Mart seçimlerinde temsil edecek büyükşehir belediye başkan adaylarımızı açıkladık. Hatay'da aday olan Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuz ile paylaştık. Hatay yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyalini açığa çıkartmakta zorlanan bir ilimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay şuanda garip ve masum kaldı. Şuanda Hatay'da mevcut yerel yönetim şu deprem olayından sonra dahada harap oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız. Hatay uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde heder oldu. Sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele gönül gönüle vererek bundan 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da öyle olacak. Afetlere dayanıklı dirençli sağlam yerleşim yerleri inşaa etmek var. Çocuklar yaşlılar engelliler gençler ve kadınlar başta olmak üzere sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Aile müeesesini korumak vardır. Mimarisi estetik ile yoğurulmuş tarihi kültürel varlıkları korunmuş kentler kurmak var. İnsanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacım katılımcı memnuniyet esaslı yönetimle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri kritik bir öneme sahiptir. İktidar ve yerel yönetim arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da bunu başaracağız. Birazdan ilçelerimizde yaraşacak Belediye Başkan Adaylarımızın isimlerini ilan edeceğim.

"6'LI MASANIN YERİNDE YELLER ESİYOR"

Millete 6'lı masa diye dayatılıp pazarlanan siyaset mühendisliğinin yerinde şuan yeller esiyor. Siyaseti millet için değil kendi ikballeri için yapanların içler acısı hali ortadadır. Daha 8 ay öncesine kadar ülkeye gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Aylar boyunca illeri beraber gezmişler beraber video çekmişler. Seçim gecesi kazanıyoruz yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra ne oldu? Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz dün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz.







