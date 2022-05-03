HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

03.05.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti.

4 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu...Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu...
Günlük koronavirüs tablosu belli oldu!Günlük koronavirüs tablosu belli oldu!
"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek""Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

‘Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

Fotoğrafları tepki toplamıştı! Soruşturma başlatıldı

Fotoğrafları tepki toplamıştı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.