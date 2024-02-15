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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da net mesaj: Bizimle yarışacak kimse yok

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.02.2024 15:01 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun mitinginde halka hitap etti. CHP'deki hareketliliğe dikkat çeken Erdoğan, "Dün yoldaşlık ettiklerini bugün arkadan hançerliyorlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Her konuda mütevazıyız. Ama eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da net mesaj: Bizimle yarışacak kimse yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan önceki seçimlerde kendilerine verilen destek için Samsun halkına teşekkür etti.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Erzincan'da yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprak kaydı. Binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. Marmara'da batan kargo gemisinin de kayıp mürettebatını arama çalışmalarımız devam ediyor.

  • Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı, sandıkta da desteğini esirgemedi. Samsun 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır.

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CHP'YE HANÇER GÖNDERMESİ

  • CHP öyle bir çıkar kavgasına tutuştu ki dünyadan haberler kalmadı. Dün yoldaşlık ettiklerini bugün arkadan hançerliyorlar. Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek.

  • Belediyeler, 1989 seçimlerinde böyle zihniyetin yönetimine geçmişti. 1994'e kadar CHP yönetiminin faturasını ödemek zorunda kaldı. İBB Başkanı seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Çöp, çukur, çamur; İstanbul bu haldeydi. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır.

"BİZİMLE YARIŞACAK KİMSE YOK"

  • Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız. Her konuda mütevazıyız. Ama eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz.

  • Samsun’a son 21 yılda, 181 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi ile birlikte 5 sağlık tesisimizin inşası sürüyor.
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Samsun Recep Tayyip Erdoğan
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