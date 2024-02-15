Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da net mesaj: Bizimle yarışacak kimse yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'daki mitingine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan önceki seçimlerde kendilerine verilen destek için Samsun halkına teşekkür etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Erzincan'da yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprak kaydı. Binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. Marmara'da batan kargo gemisinin de kayıp mürettebatını arama çalışmalarımız devam ediyor.
CHP öyle bir çıkar kavgasına tutuştu ki dünyadan haberler kalmadı. Dün yoldaşlık ettiklerini bugün arkadan hançerliyorlar. Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek.
Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız. Her konuda mütevazıyız. Ama eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz.