Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da net mesaj: Bizimle yarışacak kimse yok

Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız. Her konuda mütevazıyız. Ama eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz.