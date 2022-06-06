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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim güvenliği' talimatı! Kampanya başlatılacak

06.06.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında teşkilat mensuplarına muhalefetin erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin çalışma yürütmeleri talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim güvenliği' talimatı! Kampanya başlatılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3- 5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün sona erdi.

Kamp çerçevesinde ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında karara bağlanırken, fahiş kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

KAMPANYA BAŞLATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta muhalefetin erken seçim çağrıları ve seçim güvenliği tartışmalarına de ilişkin kampanya başlatması talimatı verdiği de öğrenildi.

Erdoğan, vekillere altılı masanın erken seçim olacak iddialarına karşı illerinizde seçimin zamanında olacağını anlatın talimatı verdiği bilgisi edinildi.

VATANDAŞLARA ANLATILACAK

Seçim güvenliği konusunda kaygı duyan vatandaşların ikna edilmesi için çalışılması gerektiğine de dikkat çeken Erdoğan, AK Parti’nin seçim güvenliği konusunda titiz davrandığının vatandaşlara aktarılmasını da istediği öğrenildi.

Erdoğan, bu örnekle seçim sonuçlarında hata ve usulsüzlük olamayacağının net bir dille ifade edilmesi talimatını da verdi.

(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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