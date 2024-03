Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ARKALARI BİR HALİ KARANLIK"

"Pazar günü sandıklara sahip çıkmalıyız. Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki... Kimi partiler vatandaşların oylarını işportaya çıkardı.

"BİR OYUN OYNANIYOR"

Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor.

İstanbul'un depreminden trafiğe hiçbir sorunu gündeminde olmayanların arkası bir hayli karanlıktır.

"HER ŞEYİ ADIM ADIM İZLEYECEĞİZ"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınızı biliyorum. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Genel Merkezimiz ile her şeyi adım adım izleyeceğiz. Her şeyin hukuka ve adalete uygun ilerlemesi için bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz."