Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul'u tekrar ayağa kaldıracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir yerel seçim mesajı da verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor. İstanbul emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının ordularından bile daha fazla insan gücüne ulaştı. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyeti'nin hizmet kalitesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için en yapsak azdır. 7 yıl önce bugün şehit edilen Fethi Sekin ile bugüne kadarki tüm şehit emniyet mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum.

'MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU BOZACAK'

PKK terörüne ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun, bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Son 10 yıla baktığımızda dahi bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneği ile karşılaşmak mümkündür. Milletimizi bölmek hem birbirine hem devletine kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi. PKK'nın onca reforma rağmen 6-8 Ekim olayları ile başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, Alevi-Sünni, Kürt-Türk gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerindendi. Şimdi de yabancı düşmanlığı ile milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.

SEÇİM MESAJI

31 Mart'ta İstanbullunun emaneti yeniden bize vermesiyle şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Yabancı düşmanlığı üzerine bu tezgahı bina edenlere, aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan, sizlerden bekliyoruz. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor, bizim bu şehri başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi, milletimiz, devletimiz için taşıdığı stratejik nedenden dolayı. İstanbul'a hizmet etmek için bu şehri maddi ve manevi anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak her yiğidin karı değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, hadim olduk.







