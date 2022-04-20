Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

KAAN KANLIKUYU KİMDİR?

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Kaan Kanlıkuyu, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 19 Nisan Salı günü şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindendir.



