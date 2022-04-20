HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

20.04.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

KAAN KANLIKUYU KİMDİR?

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Kaan Kanlıkuyu, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 19 Nisan Salı günü şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindendir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordumÇocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum
Anahtar Kelimeler:
şehit Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Kız yurdunda şoke eden olay!

Kız yurdunda şoke eden olay!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

Doktorluktan istifa etti! Yeni mesleği şaşırttı: Pişman değilim

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.