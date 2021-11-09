Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

“ENERJİDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır.

Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir.

"BİRÇOK SAÇMALIĞA ŞAHİT OLDUK"

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz sonrası bazı tepkileri hatırlayalım:

“Keşfettiler ama çıkaramazlar, bu keşif ekonomik getiri sağlamaz” gibi birçok saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükût eden siyasetçiler de gördük.

Bir diğer taraftan, dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken “Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın” gafletiyle de karşılaşıyoruz.

60 yıldan fazla bir süredir dünyanın kullandığı bu imkâna bizim de kavuşmamızı istememelerinin sebebini biliyoruz.

Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye’ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz."



