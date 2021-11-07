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Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yenilir yutulur bir şey değil

07.11.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamasında Akşener'e de seslenerek, "Yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor." dedi.

Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yenilir yutulur bir şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda katılımcılara telefonla hitap etti.

"YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman'ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, "Valilik Meydanı'nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk” dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNE DE SON VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor."

"GEREKEN CEVABI MİLLET OLARAK HEP BERABER VERMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
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