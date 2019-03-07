HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son anket sonuçları hakkında açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 07.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında 'Anketlere güvenmiyorum' sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan, "Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduk, şahit oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son anket sonuçları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve Kanal 360 televizyonlarındaki ortak yayına konuk oldu. Erdoğan, 'Anketlere güvenmiyorum' sözlerinin sorulması üzerine, konuya açıklık getirdi.

"5,6 SEÇİM ÖNCESİ ANKET CİDDİYETLERİ KALMADI"

Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yine anket yapıyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı" dedi.

"BU SONUÇLARI PAYLAŞMIYORUZ"

Manipülasyonun çok ileri aşamada olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz"

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamazErdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anket Sonuçları son anket sonuçları yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Diğer Haberler
Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Kılıçdaroğlu ve Akşener ilk ortak mitingini Denizli'de yaptı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'terörist' tepkisi!

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi: Roketleri duymadın mı?

Sert tepki gösterdi: Roketleri duymadın mı?

Seçime günler kala CHP Böngöl'de istifa depremi!

Seçime günler kala partisinden istifa etti!

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.