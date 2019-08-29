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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 07:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moskova’da fuarda incelediği savaş uçağı Su-57’nin F-35’e alternatif olup olmadığıyla ilgili “Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Moskova dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı. F-35'ler ve Moskova’da fuarda incelediği savaş uçağı Su-57 ile ilgili "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya... Acaba bu olmazsa ne olur” diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok." dedi. YPG'nin sınırdan çekildiği yönündeki haberler için de "Numara çekiyorlar çıktıkları yok" değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kurumu ile ilgili olarak da "Bu kurum ile bir yere varamayız, kısa sürede masaya yatıracağız" diye konuştu.

NTV muhabiri Nermin Yurteri'nin canlı yayında aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle

SU-35 VE S-57 UÇAKLARI 5-35'E ALTERNATİF Mİ?

Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya... Bir defa şunun bilinmesi lazım; biz hiçbir zaman kendi bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudaklarının arasına bırakamayız. Bu bağımsızlık mücadelemiz için uçak olsun, çeşitli savunma sistemleri olsun, helikopter olsun, bugüne kadar biz bunların teminini yaptık.

Bu noktada daha önce yaptığım açıklama şuydu; 'F-35'ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada hem mali olarak gerekli desteği veriyoruz hem de parçalarına üretimde katılmak suretiyle biz bu işin üretiminde varız.' Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Bunu da tabi kendilerinin düşünmesi lazım.

Biz şu anda beklemedeyiz. Nihai kararlarını bekliyoruz. Zannediyorum birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bunları tekrar gündeme getireceğiz. Kendileriyle bunu konuşacağız. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; 'Acaba bu olmazsa ne olur?' diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok.

''TÜRK HAVA KURUMU İLE BİR YERE VARAMAYIZ''

Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu (THK) meselesi. Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Su-57 F-35 savaş uçağı

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