Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Erdoğan'ın açıklamaları:

ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Biz bugüne kadar samimi bir çaba harcadık. Diyalogda ısrarcı olduk. Bununla birlikte Türkiye müttefikleri ile ya da olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda kanser gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT MESAJI



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Bir barış koridorunu kurmuş olacağız.

