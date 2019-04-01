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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 03:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresi üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin tüm büyükşehirlerinde, illerinde, ilçelerinde, beldelerinde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.

erdoğan

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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