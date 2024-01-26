HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk yorumu geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk yorumu geldi!

26.01.2024 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bugün Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail hakkında çıkan kararlar hakkında ilk yorum geldi. Erdoğan, ihtiyati tedbir kararının değerli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk yorumu geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KARAR DEĞERLİ, MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP, 55 belediye başkanı adayı daha açıkladıMHP, 55 belediye başkanı adayı daha açıkladı
"Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır""Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır"
Dünyada bir ilk! Türk doktorlar başardıDünyada bir ilk! Türk doktorlar başardı
Anahtar Kelimeler:
İsrail erdoğan
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Çakarlı araçla gezip kimlik sordular! 'En babası ceza yiyeceğiz'

Çakarlı araçla gezip kimlik sordular! 'En babası ceza yiyeceğiz'

Soykırım davasında karar belli oldu!

Soykırım davasında karar belli oldu!

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.