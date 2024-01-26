Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk yorumu geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KARAR DEĞERLİ, MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





