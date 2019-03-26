Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Van bugün bambaşka. Ben bugün Vanlı kardeşlerimin aşkını, heyecanını, coşkusunu gördüm. Bu meydandaki coşku bizim en büyük moral kaynağımız. Van ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız.

Milleti kimi zaman sağcı solcu, kimi zaman Alevi-Sünni diye kavga ettirmeye çalıştılar. Sonuçta ne oldu, gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üzerinde hesapları olanların oyunlarından ibarettir. Biz devletin, hükümetin, milletin tüm imkanlarını kullanarak Van'ı ayağa kaldırırken bunlar da engellemenin gayreti içindeydi. Ben deprem olduğu gece Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi.

Bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi'ye girdik, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Ah benim hanım kardeşlerim, 13,14,15,16 yaşındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi?