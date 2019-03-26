Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Van bugün bambaşka. Ben bugün Vanlı kardeşlerimin aşkını, heyecanını, coşkusunu gördüm. Bu meydandaki coşku bizim en büyük moral kaynağımız. Van ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız.
Milleti kimi zaman sağcı solcu, kimi zaman Alevi-Sünni diye kavga ettirmeye çalıştılar. Sonuçta ne oldu, gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üzerinde hesapları olanların oyunlarından ibarettir. Biz devletin, hükümetin, milletin tüm imkanlarını kullanarak Van'ı ayağa kaldırırken bunlar da engellemenin gayreti içindeydi. Ben deprem olduğu gece Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi.
Bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi'ye girdik, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Ah benim hanım kardeşlerim, 13,14,15,16 yaşındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi?
"VAN'DAN İLAN EDİYORUM..."
Kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı şimdi? Cezaevlerinde anneleri evlatları ile kendi dillerinde konuşuyor mu? Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Buna rağmen zorlanan varsa Valim buradadır, ben buradayım. İstismarcılar hep olmuştur. Siz bizzat yaşadıklarınıza bakın. Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Devletin vatandaşlarını tehdit olarak gördüğü bir ülke haline getiremeyecektir. Sadece yıkmayı vadediyorlar, yapmaya değil. Bu ülkeye inşa ekibi lazım.