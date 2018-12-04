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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 00:49 | Son Güncelleme

Venezuela'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maduro ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu günkü ziyaretimle artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.

Venezuela'yı Latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor.

İlişkilerimizi kazan-kazan ilkesi üzerine inşaa ettik.

2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor.

Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu.

Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız etetiğini biliyorum.

Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela

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