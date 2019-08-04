Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizi tökezletmek, yüz üstü kapaklatmak için çalışanların olduğu dönemden geçiyoruz. Bugün maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunu 17 yılda ülkemizi getirdiğimiz yere borçluyuz. CHP'nin başındaki zat kalkınma planını eleştirmek adına milli gelirin 10 yıldır artmadığını iddia etmiş. Türkiye'nin geliri 236 milyar dolardı, bu rakamı 950 milyar dolara kadar çıkardık 2013'te. Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara'dan İstabul'a yol yürüyordu.

15 Temmuz gecesi havalimanında tankların koruması altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu. Çukur eylemleri ile saldırıldığında teröristlere barikatları kuran arkadaşlar diye sesleniyordu. Hayatı yalan. Uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu.

"FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ"

Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri engellemek için harekete geçtiğimizde Afrin'e girmeyin diyerek gözdağı verme peşindeydi. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de ABD ile de paylaştık. Taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var.

