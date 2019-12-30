Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın 2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır.

Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme olanağı bulduk. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ABD ve Kanada'dan iki bilim insanı kazandı. Bu sene merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz.

YERLİ OTOMOBİL

Geçtiğimiz cuma günü Gebze'de iki tarihi anı yaşadık. Öncelikle bilişim vadimizin açılışını yaptık. Artık yeni teknolojilerini pazarı olmakla kalmayacağız. Bilişim vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Türkiye'nin otomobili projesinin burada üretiliyor olması da çok önemli bir gelişme. Belirlenen tarihte 2022'nin sonunda inşallah seri üretime de geçilecektir.

SİPARİŞLERİ ALMAYA BAŞLADIK

Türkiye'nin otomobili, sanayimizi geleceğe hazırlama çabamızın örneğidir. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık. Milletimizin projeyi bu kadar sahiplenmesiyle Devrim otomobilin önünü kestiler ama, devrin otomobilin önünü kesemeyecekler.

Ayrıntılar geliyor...

