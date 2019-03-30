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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf'a "iyi ki varsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada gündem oldu.

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Bayburt'ta anneannesinin cenazesine katıldığı öğrenilen Yusuf, olayın ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı. Bayburtlu Yusuf, uçakla İstanbul'a gelerek Dolmabahçe'de dün akşam gerçekleşen TRT yayını öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Görüşmede Özoğul'a başsağlığı dileyen Erdoğan, "İyi ki varsın Yusuf" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti Yusuf Özoğul

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