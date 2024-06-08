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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı!

08.06.2024 18:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında 'Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Recep Tayyip Erdoğan
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