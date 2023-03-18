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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

18.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıldönümü Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını bu ruhu dirilterek sarabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine helikopterle geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesinde askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

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Törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk koyması ve saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE RUHU MESAJI

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

108 yıl önce burada yazılan o destanı gururla hatırlıyoruz. Çanakkale zorluklar karşısında bize mücadele azmi veren ilham kaynağıdır. Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Milletimizin depremin ilk andan itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik duygusu bu anlamda bize umut aşılıyor. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmeden en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız. Birliğimize beraberliğimize halel getirmeyelim. Rabbim, ülkemizi her türlü beladan korusun. Çanakkale Deniz Zaferi'ni yeniden tebrik ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 18 mart çanakkale zaferi

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