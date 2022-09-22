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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

22.09.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin değişimi yapıldı. Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Putin ve Zelenskiy'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

PUTIN VE ZELENSKIY'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

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Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

RUSYA 5'İ İNGİLİZ 10 SAVAŞ ESİRİNİ DE SERBEST BIRAKTI

Diğer yandan ise Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’in İngiliz 10 savaş esiri Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan İngilizler arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen Sean Pinner ve Aiden Aslin de bulunuyor.

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İngiltere Başbakanı Liz Truss 5 İngiliz’in serbest bırakıldığını doğrularken, serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a getirildi. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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