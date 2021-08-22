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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı yapılacak

22.08.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için personel sayısının arttırılacağını, pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: MEB'e bağlı pansiyonlarda 5 bin 872 yeni personel alımı yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için destek personeli alınacağını duyurdu.

ALIM YAPILACAK PERSONEL SAYISI 5 BİN 872

Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şimdiden hazırdır alınacak personel, dostlar alışverişte görsün...
devlet kadrosuna aşçı ve aşçı yardımcısı alınacak mış millete cumhurbaskani duyuruyor bu ne len şakamisiniz Merkel duymasın çook kıskanır bak
akp Hemen Koşun

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