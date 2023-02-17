HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü! 'Ağrın var mı kızım?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü! 'Ağrın var mı kızım?'

17.02.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalmıştı. Ölmez, felaketten 248 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" sorusuna Ölmez, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü! 'Ağrın var mı kızım?'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

dd

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEYNA'YI ZİYARET EDECEK

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna’nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtti.

qq

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde depremElazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...Bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...
AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttıAFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan aleyna

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti!

Enkazdayken başından geçtiğini söyledi! Tüyleri diken diken etti

Enkazdayken başından geçtiğini söyledi! Tüyleri diken diken etti

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

O haritadaki ayrıntı hüzne boğdu, sadece iki tane kaldı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.