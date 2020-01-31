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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:19 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla Twitter hesabından paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

Altun, "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temenniler ortak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videoda, Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik." diye konuştu.

Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerine işaret etti.

Depremzede Çelik, yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz." karşılığını verdi.

Görüşmeden duyduğu heyecanı "kalbim çarpıyor" sözleriyle dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ile de telefonda görüşerek, göz aydınlığı dileğini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Azize Çelik İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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