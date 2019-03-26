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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir taraftarının ricasını kırmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Stadyumuna yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na talimat verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmasını talep eden Eskişehir taraftarlarının ricasını kırmadığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Stadyumuna yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na talimat verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmasını talep eden Eskişehir taraftarlarının ricasını kırmadığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdiğini açıkladı.

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