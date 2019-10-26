Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen eşlik etti. Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen de yüksek divan kurulu toplantısında yer aldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, ayrıca Erdoğan'ın ceketine Fenerbahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç'un Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı için daveti üzerine "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan için kısa film hazırlandı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kısa bir film hazırladı.

Divan kurulunun gerçekleştiği salonda kurulan büyük ekranda gösterilen kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk döneminden kesitler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol oynadığı dönemdeki eski takım arkadaşları başta olmak üzere yapılan röportajlar yer aldı.