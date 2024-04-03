Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile bir araya geldiği iftar programında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Maalesef rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmıştır. Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir."

"31 Mart bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur."

"Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. Teröre karşı çok etkin başarılı bir mücadele yürüttük yürütüyoruz. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir. Şu gerçeği herkesin kabullenmesi önem taşıyor; Türkiye hangi kökene, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak yuvasıdır, vatanıdır."

"ŞEHİR EŞKIYALARINA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

"Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Özellikle dün akşamdan itibaren bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma, milletimizin malına saldırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz olayların büyümesini engellemiştir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil'deki terör baronlarının baskı ile vatandaşımıza musallat olmasına, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına izin vermeyiz veremeyiz. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız."

"Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşüşe geçtiğine hepimiz tanık olacağız. Enflasyonun düşmesi yapılan ücret artışlarının erimesini önleyerek kalıcı refah artışını sağlayacaktır. "







