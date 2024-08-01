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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında kritik görüşme

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.08.2024 22:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme gerçekleşti. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada "Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden abd
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