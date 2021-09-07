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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk için 'anlaştılar' iddiası

07.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün anlaştığı iddia edildi. Kulislerde Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk ekibinden önemli isimler, AK Parti listelerinden milletvekili adayı yapılacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk için 'anlaştılar' iddiası

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken Ankara kulisleri de hareketlendi. Başkentte görüşme trafikleri hızlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün görüşmesinde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLACAKLAR?

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde 'Asiltürk ekibinde yer alan bazı önemli isimlerin 2023 seçimlerinde AK Parti listelerinden milletvekili adayı olacağı' konuşuluyor.

Asiltürk hamlesi ile Milli Görüş'teki bazı küskünlerin yeniden AK Parti'ye dönebileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmiş, ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurlamıştı.

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Nisan ayında da Erdoğan, Asiltürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Külliye'de gerçekleşen kabulde Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan SAADET Saadet Partisi
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