Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk için 'anlaştılar' iddiası

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken Ankara kulisleri de hareketlendi. Başkentte görüşme trafikleri hızlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün görüşmesinde anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde 'Asiltürk ekibinde yer alan bazı önemli isimlerin 2023 seçimlerinde AK Parti listelerinden milletvekili adayı olacağı' konuşuluyor.
Asiltürk hamlesi ile Milli Görüş'teki bazı küskünlerin yeniden AK Parti'ye dönebileceği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmiş, ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurlamıştı.
Nisan ayında da Erdoğan, Asiltürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Külliye'de gerçekleşen kabulde Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yapmıştı.
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