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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bir araya geldi

20.08.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere geldiği Macaristan’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karmelita Manastırı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin ardından Matild Palace Otel’de Macaristan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik ediyor.

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Kaynak: İHA

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Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan

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