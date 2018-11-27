HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary'nin, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı listeye eklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

BM Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listenen kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlılığının dondurulması hakkındaki 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararına yapılan ek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6415 sayılı Terör Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi uyarınca alınan kararla, "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary eklendi.

CHOUDARY'NİN DAVASI

Daha önce İngiliz Müslüman aktivist olarak bilinen Anjem Choudary, terör örgütü IŞİD’in propagandasını yapmak ve örgüte destek çağrısında bulunmak suçundan 2016 yılında 5.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Choudary, vaazlarda IŞİD’e destek çağrısı yapmak ve örgüt propagandası yürütmekten suçlu bulunmuştu.

Batı'da pek çok terör zanlısını etkilemiş radikal İslamcı ağın lideri Anjem Choudary, 5.5 yıl hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. 'İngiltere'nin en tehlikeli adamı' olarak adlandırılan isim, cezasının geri kalanını evde çok sıkı gözetim altında tamamlayacak.

Kaynak: AA

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Kocaoğlu: CHP, İzmir'de büyük farkla kazanırKocaoğlu: CHP, İzmir'de büyük farkla kazanır
Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna olay yanıtErdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna olay yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anjem Choudary Recep Tayyip Erdoğan IŞİD Cumhurbaşkanı kararı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşide yem atıyorlar bakalım yermi?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna 'bakarız' yanıtı

Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna olay yanıt

Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

'Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum, anlatayım' dedi, yanıtı olay oldu!

'Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum' dedi, yanıtı olay oldu!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

31 Mart yerel seçimleri öncesi kritik tarih belli oldu! Adaylar açıklanıyor

Kritik tarih belli oldu! Adaylar açıklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.