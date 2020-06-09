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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 07:04 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Selim Çelenk, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Tekin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdulseddar Alıcı, Ali Gökoğuz, Fatih Aşgenaz, Halil İbrahim Gökoğuz, Lokman Güney, Medet Sağlam, Murat Eker, Murat Tosun, Şaban Koç ve Zeki Yaman Çeper getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığında açık bulunan, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Temel Akkuş, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ceylan Er, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Musa Aydemir atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret başmüfettişliklerine, Rana Sakine Narttürk, Mine Turkaya Üser, Esra Kındap, Hüseyin Ücer, Koray Albayrak, Haldun Ağanoğlu, Faruk Şen, Engin Özdemir, Hüseyin Yaren, Önder Şafak Tongal, Kerim Karatamir, Ali Murat Danacı, Erdem Bulut, Salih Aykan Kangal, İlker Demircan, Mehmet Zafer Güneş, Müge Ulusoy, Ceylan Yiğit, Hakan Cirit, Murat Taman, Mustafa Bilgin, Tarık Mavili, Hekim Çiftçi ile Eray Dağnık getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Hasan Kanca atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya, Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar ve Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen görevinden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Cengiz Keskin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ümit Gökhan Çiçek, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muzaffer Ataseven, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Erdal Pınar, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Seçilir, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nurullah Osmanlı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ali Palalı ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne İsmet Çalık getirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Safa Uslu getirildi.

(AA)

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