Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Selim Çelenk, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Tekin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdulseddar Alıcı, Ali Gökoğuz, Fatih Aşgenaz, Halil İbrahim Gökoğuz, Lokman Güney, Medet Sağlam, Murat Eker, Murat Tosun, Şaban Koç ve Zeki Yaman Çeper getirildi.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığında açık bulunan, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Göllüce, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Temel Akkuş, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ceylan Er, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Musa Aydemir atandı.