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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

13.09.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev alma hayali kuran vatandaşlar için uygun fiyatlı taksit ödemelerinin sunulduğu ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Tüm Türkiye'de heyecan yaratan projenin ayrıntılarının duyurulmasının ardından depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Görür'ün paylaşımındaki "Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır." ifadesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"

Vatandaşların ucuza ev sahibi olmasını sağlayacak ve 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların heyecanla beklediği projede; projenin hayata geçirileceği yerler, taksitler, başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Vatandaşların ayrıntılarını araştırmaya devam ettiği proje ile ilgili son olarak depremlerle ilgili açıklamalarıyla bilinen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir açıklama geldi. Projede özen gösterilmesi gereken noktaları 8 maddede sıralayan Görür'ün açıkladığı 8. maddedeki "İstanbul" detayı dikkat çekti. İşte Naci Görür'ün o paylaşımı...

SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu! 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler...SON DAKİKA: Ucuz konut projesinde fiyatlar belli oldu! 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar? İşte TOKİ ucuz konut başvuru bedeli ve o şehirler...

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"BU PROJE KESİNLİKLE İSTANBUL'DA UYGULANMAMALIDIR"

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır.

Bu büyük projede şunlara özen gösterilmelidir: 1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı, 2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı, 3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli, 4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı, İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı, 6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır, 7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı, 8) Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır. Sevgiyle."

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SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)


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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Naci Görür naci görür

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