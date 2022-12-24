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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadettin Hülagü kimdir? Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi!

24.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadettin Hülagü, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de YÖK üyeliklerine ilişkin yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Saadettin Hülagü 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı olmuştu. Peki, Saadettin Hülagü kimdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadettin Hülagü kimdir? Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi!

Saadettin Hülagü, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de YÖK üyeliklerine ilişkin yayımlanan atama kararları sebebiyle en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadettin Hülagü merak konusu oldu. İşte Saadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi...

SAADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GATA'da da eğitim aldı. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapmaya başlayan Hülagü, Türkiye'de ilk kez 'Çift balonlu enteroskopi' uygulamasını başlatmasıyla da tanınıyor.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 2014 senesinde Kocaeli Üniversitesi rektörlük seçimlerinden birinci çıkmış ve rektör olmuştu.

Sadettin Hülagü, Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

YÖK ÜNİVERSİTELERİNE İLİŞKİN ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışman Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu seçilirken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'inci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

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