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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından 'yargı' paylaşımı! Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

09.11.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusunun yankıları devam ediyor. Muhalefet partilerinin tepki gösterdiği olayla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış'tan geldi. Akış, yargı mekanizmalarının arasındaki çatışmanın devlete zarar vereceğini söyleyerek Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından 'yargı' paylaşımı! Erdoğan'ın cezaevine girdiği dönemi hatırlattı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay davasında Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması bir anda Türkiye'nin 1 numaralı gündemi haline geldi. Dün siyasi partiler konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yaparken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dünkü açıklamasını alıntılayarak, "Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır." ifadelerini kullandı.

Akış'ın paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Meşhur bir video var, görmüşsünüzdür: Sayın Cumhurbaşkanımız Pınarhisar Cezaevi’nde parmaklıkların arkasına geçtiğinde kendisini uğurlamaya gelen binlerce kişiye el sallarken yanındaki kişi Hayati Yazıcı. 28 Şubat’ın en ağır hukuksuzluklarını yaşayan ve o kötülükler içerisinde hakkı ve hukuku ayakta tutmaya gayret eden bir kişi. Hukuk adına yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan sözlerine kulak kabartmak gerekir. Çatışmaların hukuki çözümü için hepimizin tek başvuru mercii olan yargı kurumlarının bizatihi kendisinin çatışma görüntüsü vermesi devletimize zarar verir.

Devletimiz zarar görürse bu topraklarda tutunmak zorlaşır.

HAYATİ YAZICI: YAZIK, ÇOK YAZIK

Yargıtay'ın gündem olan hamlesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan gelmişti. Yazıcı paylaşımına, "Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez." notunu düşmüştü.

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