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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile fotoğrafını kullandılar! Birçok kişiyi tuzaklarına düşürdüler: 'Karşımıza ilk olarak...'

06.07.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere evlilik kredisi vaadi dolandırıcıları harekete geçirdi. Daha o desteğin hazırlıkları tamamlanmadan sahtekarlar dünya evine girmek isteyenleri tuzağa düşürmeye başladı. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşad Ergün, "Karşımıza ilk olarak sıralanmış bir şekilde sponsorlu internet siteleri geliyor. Bir devlet kuruluşun sitesi sponsorlu olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile fotoğrafını kullandılar! Birçok kişiyi tuzaklarına düşürdüler: 'Karşımıza ilk olarak...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden birisi evlenmek isteyen gençlere yönelik 150 bin TL'lik evlilik destek kredisiydi. Sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz olan o kredi ile ilgili düzenlenme henüz hazırlanmadı ama dolandırıcılar şimdiden harekete geçti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI BİLE KULLANDILAR

Dolandırıcılar evlilik kredisi ile ilgili araştırma yapan çiftleri tuzağa düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını bile kullandı. Sahte logolarla sahte internet siteleri kurdular. Sitede Aile Bakanlığı'nın logosunun yanı sıra hali hazırda kurulmamış olmasına rağmen uydurulmuş bir logoyla bulunan Aile ve Gençlik Bankası'nın da görselleri bulunuyor. 'Hemen başvur' kısmına tıkladığınız anda sizi güya e-Devlet'e yönlendiriyor ama o da sahte bir site. Sahte sitede verdiğiniz tüm bilgiler de dolandırıcıların eline geçiyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de 3 bin TL başvuru parası isteniyor.

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BİRÇOK ÇİFT DOLANDIRILDI

150 bin TL'lik kredi desteğinden yararlanmak isterken dolandırılmamak için aman dikkat. Bu yöntemle birçok çift düğün hazırlıkları yaparken dolandırıcıların ağına düştü.

"BİR DEVLET KURULUŞUNUN SİTESİ SPONSORLU OLMAZ"

Show Haber'in haberine göre Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşad Ergün, "Karşımıza ilk olarak sıralanmış bir şekilde sponsorlu internet siteleri geliyor. Bir devlet kuruluşunun sitesi sponsorlu olmaz. Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek o parayı göndermiş olduğunuz banka IBAN bilgileri, yazışmış olduğunuz telefon bilgilerini ilgili başvurunuza yükleyip bununla alakalı müracaatta bulunmanız lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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