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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele olarak kamulaştırılacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 06:36 | Son Güncelleme

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken, Erzincan'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele olarak kamulaştırılacak!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

ERZİNCAN'DA BAZI TAŞINMAZLAR ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Erzincan'ın merkez ilçesi Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgedeki sağlıksız ve riskli yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında, Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. (AA)

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Cumhurbaşkanı kararı Erzincan ısparta Resmi Gazete

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