Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçim itirazı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye yangın yeri ama iktidarın aklında sadece İstanbul var. Seçimlerin üzerinden 15 gün geçti. Bu bize sandıkların yeniden sayımı bitirilmesin diye çok özel bir çaba gösterildiğini ortaya koyuyor. YSK'nın geçmiş kararlarını görmezden gelerek bunlara yol vermesi bugün geldiğimiz noktada ciddi sıkıntı kaynağıdır. İstanbul'da tüm ilçelerde oyların yeniden sayılmasını istediler.
"BUNLARIN DERDİ SAYIM DEĞİL"
Maltepe'deki sayımın geciktirilmesi için özel bir çaba sarf ediliyor. 1 Nisan sabahı oylar yeniden sayılsın diye ortalığı birbirine katanlar ne oldu da yeniden sayılmasını engelliyorlar? Bunların derdinin oyların sayılması olmadığı buradan çok net gözüküyor. Derdi süreci uzatmak. Bunların derdi sayım değil.
"MEMURLAR İKTİDAR PARTİLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR"
Memur üyeler AK Parti'li ve MHP'li üyelerle birleşmişler 5'e karşı 2 oyla bu kararı almışlar. Memurlar iktidar partileriyle birlikte hareket ediyorlar.
"400 SANDIĞI BİR DAHA SAYDIRACAĞIM DEMEK İŞİ YOKUŞA SÜRMEKTİR"
Maltepe'de 400 sandığı bir daha saydıracağım demek işi yokuşa sürmektir. Bu saray ittifakının derdinin oyları saydırmak olmadığını açık şekilde ortaya koymaktadır. İtirazımızı yaptık kurul görüşecek. İktidarın derdi bugüne kadar rantı üzerinden siyaset yapmaya alıştığı İstanbul'u elinden bırakmamak ekonomik krizi unutturmak. Oy namustur dokundurtmayız."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL AÇIKLAMASINA YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini MKYK toplantısında "YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal edeceğini umut ediyorum" dediğiyle ilgili iddialara da yanıt veren Öztrak; "İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin neden vicdanları rahatlatacağını anlamış değiliz. Aksine seçimin yenilenmesinin, Ekrem İmamoğlu'nun elinden hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde mazbatasının alınması sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de vicdanlarda derin yaralar açar. 13 binden fazla oy farkı var. Oyların en çoğunu kim alırsa İBB Başkanı odur. " ifadelerini kullandı.