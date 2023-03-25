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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yeni açıklama

25.03.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yeni açıklama

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.

Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir." (AA)

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Marmara Üniversitesi erdoğan

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