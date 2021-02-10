Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Daha önce keşfedilen doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLACAK?

Türkiye'nin bir anda gündemine oturan 'müjde açıklamasıyla' ilgili yapılan tahminler arasında; yerli aşı, reform çalışmaları, elektrikli araba üretimi, Tesla'nın yatırım haberi, altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi bugün Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

