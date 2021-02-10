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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

10.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Tüm gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevap buluyor. İşte Erdoğan'ın yapacağı millete sesleniş konuşması öncesi, müjdenin ne olacağıyla ilgili kulislerde konuşulanlar.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Daha önce keşfedilen doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLACAK?

Türkiye'nin bir anda gündemine oturan 'müjde açıklamasıyla' ilgili yapılan tahminler arasında; yerli aşı, reform çalışmaları, elektrikli araba üretimi, Tesla'nın yatırım haberi, altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi bugün Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.

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